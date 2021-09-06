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Экономика / Сельское хозяйство

Романов: АЧС не отразится на выполнении плана по производству свинины в Псковской области

6 сентября 2021 года, 15:02

Африканская чума свиней не скажется на выполнении показателя по производству свинины в Псковской области, поскольку у региона в этой части есть задел, заявил председатель регионального Комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Он отметил, что по прогнозам, к концу года область займёт первое место по производству всех видов мяса в Северо-Западном федеральном округе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Романов: АЧС не отразится на выполнении плана по производству свинины в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также Николай Романов рассчитывает, что хозяйствам области удастся выполнить плановые показатели по производству молока.

Он также обратил внимание на то, что индекс сельскохозяйственного производства в Псковской области вырос к уровню прошлого года и составляет 108%, что является одним из лучших показателей в стране.

Романов: АЧС не отразится на выполнении плана по производству свинины в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Председатель комитета доложил, что в настоящее время завершена уборка зерновых. Урожай оказался на уровне прошлого года - более 150 тыс. тонн. Он заметил, что в других региона наблюдается снижение показателей к уровню прошлого года.

«Мы посеяли достаточное количество озимых, в этом году предприятия также делают упор на посев озимых, потому что они, как правило, лучше выдерживают засуху», — сказал Николай Романов.

Говоря о факторах, сдерживающих рост агропромышленного комплекса региона, он назвал подорожание кормов для животных и сложные погодные условия в течение лета.

Михаил Ведерников дал положительную оценку работе псковских аграриев.

Романов: АЧС не отразится на выполнении плана по производству свинины в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Также губернатор и председатель профильного комитета обсудили меря поддержки сельхозпредприятий, одна из которых перенос лимитов в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития региона на более ранние сроки для возможности возмещения затрат на покупку крупного рогатого скота.

Также на встрече речь шла о комплексном развитии сельских территорий. Николай Романов отметил, что благодаря поддержке губернатора и администрации региона в муниципалитетах готовится проектно-сметная документация по ряду проектов. Михаил Ведерников обратил внимание на то, что для тех районов, которые с этой работой успешно справляются, нужно проработать вопросы поддержки с Министерством сельского хозяйства РФ. Отстающим же муниципалитетам он поручил оказать методическую помощь.

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