Романов: АЧС не отразится на выполнении плана по производству свинины в Псковской области

Африканская чума свиней не скажется на выполнении показателя по производству свинины в Псковской области, поскольку у региона в этой части есть задел, заявил председатель регионального Комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николай Романов на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Он отметил, что по прогнозам, к концу года область займёт первое место по производству всех видов мяса в Северо-Западном федеральном округе, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Он также обратил внимание на то, что индекс сельскохозяйственного производства в Псковской области вырос к уровню прошлого года и составляет 108%, что является одним из лучших показателей в стране.

Также Николай Романов рассчитывает, что хозяйствам области удастся выполнить плановые показатели по производству молока.

Председатель комитета доложил, что в настоящее время завершена уборка зерновых. Урожай оказался на уровне прошлого года - более 150 тыс. тонн. Он заметил, что в других региона наблюдается снижение показателей к уровню прошлого года.

«Мы посеяли достаточное количество озимых, в этом году предприятия также делают упор на посев озимых, потому что они, как правило, лучше выдерживают засуху», — сказал Николай Романов.

Говоря о факторах, сдерживающих рост агропромышленного комплекса региона, он назвал подорожание кормов для животных и сложные погодные условия в течение лета.

Михаил Ведерников дал положительную оценку работе псковских аграриев.