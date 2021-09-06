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Общество / Экология

Более 20 тысяч сеянцев ели высадят в Печорском районе

6 сентября 2021 года, 12:47

В Печорском районе 11 сентября высадят 21 тыс. 900 сеянцев ели, сообщает официальный Телеграм-канал Псковской области. Посадки будут проведены в рамках проекта «Зелёная область».

Более 20 тысяч сеянцев ели высадят в Печорском районе

На участке в 4 га высадят 12 тыс. растений. Здесь работы будут проведены при партнерстве ПАО «СберБанк» в рамках проекта «Посади лес» экологического движения «ЭКА» и проекта «Зеленая область» .

Площадь второго участка составляет 3,3 га. Там высадят 9 тыс. 900 саженцев в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» национального проекта «Экология». Посадочный материал предоставил координатор проекта «Зелёная область», предпринимателем Максим Любичанковский.

К акции могут присоединиться все желающие. Заявки на участие можно оставить по телефону 8-965-812-22-24 (Максим Любичанковский).

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