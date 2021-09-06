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Транспорт / Инфраструктура

К зданию ПсковГУ на Крестовском шоссе проложат пешеходную дорожку

6 сентября 2021 года, 11:58

В Пскове к зданию Псковского государственного университета на Крестовском шоссе, 2а проложат пешеходную дорожку. Об этом «Псковской правде» сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

К зданию ПсковГУ на Крестовском шоссе проложат пешеходную дорожку

Предложение по обустройству пешеходных переходов при сходе с Крестовского путепровода и строительству тротуара от Крестовского шоссе до здания вуза подготовил и направил в УГХ отдел ГИБДД УМВД по городу Пскову.

Александр Грацкий отметил, что Управление городского хозяйства проработает схему организации дорожного движения. «Нужно, чтобы было как можно меньше точек соприкосновения людей и машин», - подчеркнул он.

Работы планируется проводить в следующем году, возможно, обустройство пешеходной дорожки будет включено во вторую очередь реконструкции Крестовского шоссе. Александр Грацкий пояснил, что, с одной стороны, на этот год уже все лимиты на дорожную деятельность распределены, а с другой — сезон дорожных работ заканчивается и погода уже не позволит проводить асфальтирование, устанавливать бортовой камень.

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