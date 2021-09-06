К зданию ПсковГУ на Крестовском шоссе проложат пешеходную дорожку

В Пскове к зданию Псковского государственного университета на Крестовском шоссе, 2а проложат пешеходную дорожку. Об этом «Псковской правде» сообщил заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Предложение по обустройству пешеходных переходов при сходе с Крестовского путепровода и строительству тротуара от Крестовского шоссе до здания вуза подготовил и направил в УГХ отдел ГИБДД УМВД по городу Пскову.

Александр Грацкий отметил, что Управление городского хозяйства проработает схему организации дорожного движения. «Нужно, чтобы было как можно меньше точек соприкосновения людей и машин», - подчеркнул он.

Работы планируется проводить в следующем году, возможно, обустройство пешеходной дорожки будет включено во вторую очередь реконструкции Крестовского шоссе. Александр Грацкий пояснил, что, с одной стороны, на этот год уже все лимиты на дорожную деятельность распределены, а с другой — сезон дорожных работ заканчивается и погода уже не позволит проводить асфальтирование, устанавливать бортовой камень.