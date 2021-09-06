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Общество / Здоровье

Почти на 60% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

6 сентября 2021 года, 10:50

В Псковской области план по вакцинации от коронавируса выполнен на 58%, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. «До достижения необходимого показателя нам всем предстоит ещё много работы», - отметил он.

Почти на 60% выполнен план по вакцинации от коронавируса в Псковской области

За минувшие сутки, 5 сентября, первую прививку от коронавируса сделали 53 человека, вторую — 194, ревакцинацию прошли четверо.

Всего первым компонентом вакцины в регионе привиты 175 тыс. 802 жителя, двумя - 156 тыс. 83. Ревакцинированы 1 тыс. 90 псковичей.

На сегодняшний день запасы вакцины в Псковской области использованы на 77,4%.

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