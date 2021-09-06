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Происшествия

45 нетрезвых водителей поймали на псковских дорогах за неделю

6 сентября 2021 года, 10:33

За неделю с 30 августа по 5 сентября на дорогах Псковской области были задержаны 45 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде. При этом четыре человека совершили данное правонарушение повторно, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю на дорогах региона выявили 1 тыс. 953 административных правонарушения.

Кроме того, с 30 августа по 5 сентября были зафиксированы 11 ДТП. В этих авариях три человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести.

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