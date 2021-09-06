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Общество / Здоровье

На 9% снизилась динамика заболеваемости коронавирусом в Псковской области за неделю

6 сентября 2021 года, 10:02

В Псковской области за минувшую неделю, с 30 августа по 5 сентября, снижение динамики заболеваемости коронавирусом составило порядка 9%. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

За минувшие сутки, 5 сентября, в Псковской области выявили 91 новый случай коронавируса, при этом в связи с выздоровлением из медицинских учреждений были выписаны 172 пациента.

В Пскове добавились 38 заражённых (всего 16 тыс. 655). По десять человек заболели в Дедовичском (всего 1 тыс. 93) и Бежаницком (всего 505) районах, девять — в Опочецком (всего 1 тыс. 275), восемь — в Стругокрасненском (всего 585), шесть — в Печорском (всего 856). По два новых случая выявили в Псковском (всего 3 тыс. 882), Островском (всего 2 тыс. 196), Плюсском (всего 825), Новоржевском (всего 669) районах, по одному — в Невельском (всего 1 тыс. 859) и Палкинском (всего 492) районах.

С начала пандемии в Псковской области коронавирус подтвердился у 47 тыс. 512 человек. Из общего числа заболевших выздоровели 41 тыс. 291, умерли - 696.

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Комментарии

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Бабулечка
10:39 06.09.2021

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