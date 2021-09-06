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Общество

16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 сентября

6 сентября 2021 года, 09:13

В Псковской области 6 сентября ожидается от +11 до +16 градусов днём и от +6 до +11 ночью, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. При этом местами днём пройдут небольшие дожди, ветер будет западных направлений умеренный.

16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 сентября

В Пскове пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов, ночью — от +9 до +11.

В Великих Луках день пройдёт без существенных осадков, а ночью прогнозируется небольшой дождь. Днём столбики термометров покажут +13...+15 градусов, ночью - +6...+8.

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