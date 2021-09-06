16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 сентября

В Псковской области 6 сентября ожидается от +11 до +16 градусов днём и от +6 до +11 ночью, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. При этом местами днём пройдут небольшие дожди, ветер будет западных направлений умеренный.