16 градусов тепла ожидается в Псковской области 6 сентября

В Псковской области 6 сентября ожидается от +11 до +16 градусов днём и от +6 до +11 ночью, сообщает официальный Телеграм-канал региона со ссылкой на данные псковского гидрометцентра. При этом местами днём пройдут небольшие дожди, ветер будет западных направлений умеренный.
В Пскове пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха днем составит от +13 до +15 градусов, ночью — от +9 до +11.
В Великих Луках день пройдёт без существенных осадков, а ночью прогнозируется небольшой дождь. Днём столбики термометров покажут +13...+15 градусов, ночью - +6...+8.