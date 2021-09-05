Пскович стал бронзовым Чемпионата России по боксу и вошел в сборную страны

Псковский спортсмен Дмитрий Муратов стал бронзовым призёром Чемпионата России по боксу среди мужчин 19-40 лет, который с 27 августа по 4 сентября проходил в Кемерово. Об этом «Псковской правде» сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА) Олег Лаптев.
В чемпионате принимали участие более 400 спортсменов из 60 регионов России. Спортсмены боролись не только за призовой фонд в 25 млн рублей, но и за право войти в состав национальной сборной России, которая будет представлять нашу страну на Чемпионате мира 2021 года в Белграде.
Фото Олега Лаптева
От Псковской области в соревнованиях принимали участие Артур Кулаков , Кирилл Титов, Дмитрий Муратов и Сергей Егоров под руководством тренерского состава, в который входили Вадим Голик, Алексей Селиверстов и Валерий Брудов.
Фото Олега Лаптева
Из команды Псковской области по результатам соревновательных дней бронзовым призёром стал Дмитрий Муратов, который занял третье место и вошёл в состав сборной России по боксу. От федерации бокса России Дмитрию вручили сертификат на 125 тысяч рублей.