Сельскохозяйственная ярмарка состоится на парковке псковского ТЦ 11 сентября

21-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района «Осень-2021» состоится на парковке торгового центра «Fjord Plaza»11 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в районной администрации.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. Гости смогут добраться до места проведения на бесплатной маршрутке. Она будет курсировать каждые 45 минут с 9:00 до 15:00 от остановки «пл.Ленина» с одной промежуточной остановкой «Магазин «Маяк».

На сельскохозяйственной ярмарке будет представлен большой ассортимент продукции, выращенной местными фермерами. Кроме того, планируется организовать выставку достижений тружеников села.