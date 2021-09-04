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Общество

Сельскохозяйственная ярмарка состоится на парковке псковского ТЦ 11 сентября

4 сентября 2021 года, 15:49

21-я сельскохозяйственная ярмарка Псковского района «Осень-2021» состоится на парковке торгового центра «Fjord Plaza»11 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в районной администрации.

Сельскохозяйственная ярмарка состоится на парковке псковского ТЦ 11 сентября

Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00. Гости смогут добраться до места проведения на бесплатной маршрутке. Она будет курсировать каждые 45 минут с 9:00 до 15:00 от остановки «пл.Ленина» с одной промежуточной остановкой «Магазин «Маяк».

На сельскохозяйственной ярмарке будет представлен большой ассортимент продукции, выращенной местными фермерами. Кроме того, планируется организовать выставку достижений тружеников села.  

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