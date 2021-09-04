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Общество

Заморозки до минус двух градусов прогнозируют в Псковской области

4 сентября 2021 года, 14:14

Заморозки от 0 до минус двух градусов ожидаются местами по Псковской области ночью 5-6 сентября. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Заморозки до минус двух градусов прогнозируют в Псковской области

Специалисты предупредили псковичей, что заморозки на поверхности почвы могут привести к повреждениям и гибели сельскохозяйственных культур. Для защиты растений они рекомендуют использовать грубую гофрированную бумагу, пузырчатую пленку, соломенные или тростниковые маты. Укрыть свои насаждения можно любым материалом с малой теплопроводностью.

Спасатели также напоминают, что неосторожное использование электробытовых приборов, газового оборудования и других нагревательных устройств может привести к пожарам. «При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, немедленно его обесточьте», - отметили в МЧС.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01», «112», «101». 

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