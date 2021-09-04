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Культура

Псковичи определят победителя творческого конкурса «Псков. Любовь»

4 сентября 2021 года, 13:45

Победителя творческого конкурса «Псков. Любовь» определят жители Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, проголосовать за понравившегося участника можно в приложении и на сайте «Регион60».

Псковичи определят победителя творческого конкурса «Псков. Любовь»

В своих чувствах Псковской области признались более 30 человек. Посмотреть их работы можно в социальных сетях по официальному хештегу #ПсковЛюбовь.

Голосование завершится через неделю – 10 сентября. Победители получат народное признание, возможность популяризировать свое творчество, а также ценные призы.

Конкурс «Псков. Любовь» проводится в Псковской области впервые. Он стартовал в рамках второго Международного кинофестиваля «Западные ворота», который проходил в Пскове в июле 2021 года.

Учредителями являются комитет по культуре Псковской области и управление общественных проектов и молодежной политики Псковской области. Организатор — региональная Театрально-концертная дирекция.

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