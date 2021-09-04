Новая партия вакцины «СпутникV» пришла в Псковскую область

«Поставки вакцины остаются стабильными и регулярными», - отметил глава региона и добавил, что запас вакцины на 3 сентября израсходован на 77,2%.

Новая партия вакцины «СпутникV» – 7 тыс. 800 доз – пришла в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В настоящий момент от коронавируса вакцинировалось 175 тыс. 454 жителя Псковской области. Из них 155 тыс. 424 завершили процедуру и 1 тыс. 76 – пошли на нее повторно.

За минувшие сутки, 3 сентября, привились 2 тыс. 565 человек: 668 пациентов получили первый компонент вакцины от коронавируса, 1 тыс. 754 – второй и 143 – ревакцинировались.