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Общество / Здоровье

Новая партия вакцины «СпутникV» пришла в Псковскую область

4 сентября 2021 года, 11:27

Новая партия вакцины «СпутникV» – 7 тыс. 800 доз – пришла в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Поставки вакцины остаются стабильными и регулярными», - отметил глава региона и добавил, что запас вакцины на 3 сентября израсходован на 77,2%.

Новая партия вакцины «СпутникV» пришла в Псковскую область

В настоящий момент от коронавируса вакцинировалось 175 тыс. 454 жителя Псковской области. Из них 155 тыс. 424 завершили процедуру и 1 тыс. 76 – пошли на нее повторно.

За минувшие сутки, 3 сентября, привились 2 тыс. 565 человек: 668 пациентов получили первый компонент вакцины от коронавируса, 1 тыс. 754 – второй и 143 – ревакцинировались. 

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Комментарии

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Бабулечка
13:58 04.09.2021

Выступление врача Н.В.Ионовой,кот... от 21 августа , от 20 августа г.Оренбург . В интернете, содержательное,честное, и познавательное. Где наши врачи? Врач Артём из новой инфекционки, почему он не говорит правду?!

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