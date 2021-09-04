Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
3

Общество / Здоровье

Ещё 256 человек излечились от СOVID-19 в Псковской области

4 сентября 2021 года, 11:19

3 сентября в статистику Псковской области добавилось 256 человек, излечившихся от СOVID-19. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Растет динамика выздоровевших. Желаю всем, кого затронул COVID-19, справиться с заболеванием», - добавил глава региона.

Ещё 256 человек излечились от СOVID-19 в Псковской области

Количество заболевших за минувшие сутки составило 87 человек. В Пскове (всего 16 тыс. 580) выявили 18 случаев коронавируса, в Великих Луках (всего 7 тыс. 659) – 11. По шесть человек заразились в Печорском (всего 849) и Себежском (всего 795) районах, по пять – в Невельском (всего 1 тыс. 848), Опочецком (всего 1 тыс. 261) и Великолукском (всего 1 тыс. 140). Четыре ковидбольных обнаружили в Псковском районе (всего 3 тыс. 880), по три – в Островском (всего 2 тыс. 194), Новосокольническом (всего 1 тыс. 256), Дедовичском (всего 1 тыс. 82), Плюсском (всего 823), Куньинском (всего 445) и Красногородском (всего 426) районах. По два случая СOVID-19 диагностировали в Новоржевском (всего 667) и Усвятском (всего 307) районах, по одному – в Порховском (всего 1 тыс. 432), Стругокрасненском (всего 577), Палкинском (всего 491), Пустошкинском (всего 476) и Дновском (всего 376).

Всего с начала пандемии подтвердилось 47 тыс. 337 случаев заражения СOVID-19. Выздоровели от этого заболевания 40 тыс. 858 человек, умерли – 690. «В статистике смертности, к сожалению, +5. Соболезную родным и близким», - написал Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Заморозки до минус двух градусов прогнозируют в Псковской области
Псковичи определят победителя творческого конкурса «Псков. Любовь»
Новая партия вакцины «СпутникV» пришла в Псковскую область
Дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области
29-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир
Фестиваль «Крещендо» начался в псковском Зеленом театре
В Порховской специальной школе-интернате обновили мастерские и учебные кабинеты
«Титан-Полимер» помог отремонтировать Дом культуры в Тямше
Старинный автомобиль не позволили вывезти в Белоруссию псковские таможенники

Комментарии

Авторизация
Бабулечка
13:50 04.09.2021

Ковид затронул и провакцинированных, не надо отправлять их на обязательную вакцинацию экспериментальным препаратом, а затем желать здоровья...Ответственность берите !

Бабулечка
13:52 04.09.2021

Кому соболезнует губернатор? Не знаем. Тоже могли бы пособолезновать.

Бабулечка
14:11 04.09.2021

Обращение врача реабилитолога Айны Бакеевой в Президенту Казахстана от 6 июля 2020 года ,в интернете, так же её рекомендации и лечебная гимнастика пострадавшим от гриппа-ковида, в интернете!

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Копия верна

Общество
3 сентября 16:59

Копия верна

Как изменится Троицкий мост в Пскове после реконструкции

Опасные перебои

Общество / Здоровье
3 сентября 16:01

Опасные перебои

Сохранение духа

Общество / Образование
1 сентября 14:13

Сохранение духа

Православная гимназия Пскова останется православной