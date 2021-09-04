Ещё 256 человек излечились от СOVID-19 в Псковской области

Количество заболевших за минувшие сутки составило 87 человек. В Пскове (всего 16 тыс. 580) выявили 18 случаев коронавируса, в Великих Луках (всего 7 тыс. 659) – 11. По шесть человек заразились в Печорском (всего 849) и Себежском (всего 795) районах, по пять – в Невельском (всего 1 тыс. 848), Опочецком (всего 1 тыс. 261) и Великолукском (всего 1 тыс. 140). Четыре ковидбольных обнаружили в Псковском районе (всего 3 тыс. 880), по три – в Островском (всего 2 тыс. 194), Новосокольническом (всего 1 тыс. 256), Дедовичском (всего 1 тыс. 82), Плюсском (всего 823), Куньинском (всего 445) и Красногородском (всего 426) районах. По два случая СOVID-19 диагностировали в Новоржевском (всего 667) и Усвятском (всего 307) районах, по одному – в Порховском (всего 1 тыс. 432), Стругокрасненском (всего 577), Палкинском (всего 491), Пустошкинском (всего 476) и Дновском (всего 376).

Всего с начала пандемии подтвердилось 47 тыс. 337 случаев заражения СOVID-19. Выздоровели от этого заболевания 40 тыс. 858 человек, умерли – 690. «В статистике смертности, к сожалению, +5. Соболезную родным и близким», - написал Михаил Ведерников.