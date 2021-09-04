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Общество

Дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области

4 сентября 2021 года, 10:12

4 сентября дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Дожди прогнозируют в большинстве районов Псковской области

В целом погода ожидается облачной с прояснениями. Ветер – умеренный, западных направлений днем и северных – ночью. Максимальная температура составит от 9 до 14 градусов тепла, минимальная – от 1 до 6 градусов.

В Пскове пройдут кратковременные дожди. Температура днем составит от 11 до 13 градусов тепла, ночью – от 2 до 4 градусов.

Кратковременные дожди, от 12 до 14 градусов тепла днем и от 2 до 4 градусов – ночью прогнозируют синоптики в Великих Луках. 

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