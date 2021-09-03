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Общество

В Порховской специальной школе-интернате обновили мастерские и учебные кабинеты

3 сентября 2021 года, 16:58

К новому учебному году в Порховской специальной (коррекционной) школе-интернате обновили учебные кабинеты и мастерские. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации, учреждение модернизировали в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

В Порховской специальной школе-интернате обновили мастерские и учебные кабинеты

Фото пресс-службы администрации Псковской области
В Порховской специальной школе-интернате обновили мастерские и учебные кабинеты

Фото пресс-службы администрации Псковской области
В Порховской специальной школе-интернате обновили мастерские и учебные кабинеты

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Мастерские технологии, поварского дела, декоративно-прикладного творчества и агропромышленного профиля, а также кабинет физики и помещения для проведения коррекционно-развивающих занятий были оснащены современным оборудованием. На эти цели было потрачено более 7 млн рублей.

Инвентарь будет задействован и на уроках технологии, и на занятиях кружков. «Он поможет педагогам развивать у воспитанников техническую культуру, творческий подход к труду и экономическое мышление. Для организации коррекционно-развивающей работы оборудование позволит в полной мере обеспечить индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение каждого воспитанника», - говорится в сообщении.

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