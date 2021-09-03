29-й выпуск «Псковского телеграма» вышел в эфир

29-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» вышел в эфир.

Его постоянные ведущие — Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев — обсудили псковские дебаты, рейтинги партий и ключевые события региональной политической повестки за неделю. Кроме того, состоялась премьера новой рубрики: «Глянь, Антон».

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о самом интересном и обсуждаемом в региональном Телеграм-пространстве. Программа выходит в эфир с января 2021 года.