Старинный автомобиль не позволили вывезти в Белоруссию псковские таможенники

Псковские таможенники не позволили вывезти в Белоруссию старинный автомобиль марки «Nash 400 series». Как сообщили «Псковской правде» в Федеральной таможенной службе, транспорт без разрешительных документов задержали на российско-белорусской границе.

Заднеприводный четырехдверный седан мощностью 60 лошадиных сил представляет собой образец довоенного автомобильного производства. Он был выпущен в 1930 году.

Изучив машину, эксперты установили, что она укомплектована исходными элементами в оригинальном состоянии, имеет заводской идентификационный номер и оригинальную маркировку приборов на приборной доске. Рыночная стоимость такого экземпляра с учетом его фактического со стояния, комплектности и степени износа превышает 1,8 млн рублей.