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Происшествия

Старинный автомобиль не позволили вывезти в Белоруссию псковские таможенники

3 сентября 2021 года, 16:19

Псковские таможенники не позволили вывезти в Белоруссию старинный автомобиль марки «Nash 400 series». Как сообщили «Псковской правде» в Федеральной таможенной службе, транспорт без разрешительных документов задержали на российско-белорусской границе.

Старинный автомобиль не позволили вывезти в Белоруссию псковские таможенники

Фото пресс-службы Федеральной таможенной службы

Заднеприводный четырехдверный седан мощностью 60 лошадиных сил представляет собой образец довоенного автомобильного производства. Он был выпущен в 1930 году.

Изучив машину, эксперты установили, что она укомплектована исходными элементами в оригинальном состоянии, имеет заводской идентификационный номер и оригинальную маркировку приборов на приборной доске. Рыночная стоимость такого экземпляра с учетом его фактического со стояния, комплектности и степени износа превышает 1,8 млн рублей.

Старинный автомобиль не позволили вывезти в Белоруссию псковские таможенники

Фото пресс-службы Федеральной таможенной службы
Старинный автомобиль не позволили вывезти в Белоруссию псковские таможенники

Фото пресс-службы Федеральной таможенной службы
Старинный автомобиль не позволили вывезти в Белоруссию псковские таможенники

Фото пресс-службы Федеральной таможенной службы

Ретроавтомобиль относится к категории культурных ценностей, в отношении которых правом Евразийского экономического союза установлен разрешительный порядок вывоза.

По факту незаконного перемещения через государственную границу культурной ценности в крупном размере возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ.

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