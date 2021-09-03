Более 26 млн рублей получит Псковская область на выплаты медикам, участвующим в вакцинации

Более 26 миллионов рублей получит Псковская область на выплаты медикам, задействованным в проведении вакцинации от COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили «Псковской правде» в администрации региона.

Средства пойдут на стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медработникам, участвующим в вакцинации взрослого населения от коронавируса, а также на расходы, связанные с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска.

Всего из резервного фонда Правительства РФ выделено около 7,8 млрд рублей.