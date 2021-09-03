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Общество / Образование

Шмелева предложила публиковать «карту распределения» по вузам абитуриентов-стобалльников

3 сентября 2021 года, 15:57

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева решила защитить права выпускников-стобалльников и создать специальную карту, которая отражала бы реальную обстановку в стране по ЕГЭ. Это поможет избежать необоснованного давления на выпускников-отличников и реально оценивать ситуацию с результатами ЕГЭ.

«По данным Минобрнауки, количество выпускников, набирающих 100 баллов по итогам единого госэкзамена, увеличивается. Одновременно с тем, что такие результаты говорят о повышении качества обучения, в обществе высказываются сомнения относительно честности результатов. Нельзя допустить, чтобы это бросало тень на тех ребят, которые своим огромным трудом честно заслужили высокий результат», - отметила Шмелева.

Валентина Меркулова, директор МОУ «Новоржевской средней школы» также считает, что 100 баллов на экзаменах – это заслуга ребят.

«Каждый случай получения 100 баллов на ЕГЭ по тому или иному предмету – это результат большой работы ученика. За этим стоит много часов учёбы, участие в различных образовательных мероприятиях и саморазвитие. Получить 100 баллов вполне возможно. В Новоржевской средней школе было несколько учеников, которые получали 100 баллов по итогам ЕГЭ. В этом году максимальный балл по истории получил Данила Протасов, который стал победителем телевизионной олимпиады «Умницы и умники», - добавила директор.

Также Шмелева убеждена, если где-то происходят какие-то манипуляции с результатами ЕГЭ, разбирательство должно идти прежде всего в отношении ответственных должностных лиц, а не детей, которые и так испытывают стресс в экзаменационный период.

Она также добавила, что в этом году в ряде ведущих вузов страны количество студентов, набравших 100 баллов по результатам ЕГЭ, победителей олимпиад оказалось больше, чем количество бюджетных мест.

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