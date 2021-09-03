В нескольких районах Псковской области отменены ограничительные меры по АЧС

После отмены карантина на территориях эпизоотических очагов, угрожаемых зон и зон наблюдений сохранится ряд ограничений. В частности, нельзя реализовывать или вывозить свиней, продукты убоя и переработки, не прошедшие термическую обработку.

В Дедовичском, Дновском, Порховском и Стругокрасненском районах отменены ограничительные мере, направленные на профилактику и противодействие распространению африканской чумы свиней. Соответствующий указ подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Этот вопрос глава региона детально обсудил с председателем комитета по ветеринарии Верой Баданиной. Эпизоотическая обстановка стабилизируется, отметила она и добавила, что на территории очагов в Дедовичском, Дновском, Порховском и Стругокрасненском районах полностью реализованы все карантинные мероприятия

На территории действующих эпизоотических очагов, а также в угрожаемых зонах и зонах наблюдения заканчивается выполнение ограничительных мероприятий. Специалисты выполнили обход территорий неблагополучной зоны и зоны наблюдения, исследовали биоматериал от домашних свиней и диких кабанов и провели заключительные дезинфекции с лабораторным подтверждением их качества.

К середине сентября планируется завершить дезинфекцию канализационных каналов на территории площадки откорма «Шелонский». После этого, заметила Вера Баданина, будет проведена вторая дезинфекция с подтверждением лабораторного контроля качества.