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Общество

Ведерников о работе с Тихоном: Мы активно обсуждаем ситуацию в Псковской области

3 сентября 2021 года, 13:26

Митрополит Псковский и Порховский Тихон очень активный и деятельный, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал в интервью Daily Storm.

Ведерников о работе с Тихоном: Мы активно обсуждаем ситуацию в Псковской области

Глава региона отметил, что дружит с владыкой. «Иногда спорим, но всегда очень живо и активно обсуждаем ситуацию в Псковской области, что можно делать. Мы даже иногда шутим, что мы с ним — двуглавый орел», - рассказал Михаил Ведерников.

Подготовки к рабочим поездкам в Москву, по словам губернатора, тоже проходят с митрополитом Тихоном. «Стараемся день-два спланировать, чтобы вместе можно было походить по кабинетам, убедить кого-то еще в Псковской области помочь», - пояснил он. 

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