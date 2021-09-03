Ведерников о работе с Тихоном: Мы активно обсуждаем ситуацию в Псковской области

Глава региона отметил, что дружит с владыкой. «Иногда спорим, но всегда очень живо и активно обсуждаем ситуацию в Псковской области, что можно делать. Мы даже иногда шутим, что мы с ним — двуглавый орел», - рассказал Михаил Ведерников.

Подготовки к рабочим поездкам в Москву, по словам губернатора, тоже проходят с митрополитом Тихоном. «Стараемся день-два спланировать, чтобы вместе можно было походить по кабинетам, убедить кого-то еще в Псковской области помочь», - пояснил он.