Псковский губернатор положительно оценил уровень взаимодействия региона с правительством РФ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил уровень взаимодействия региона с правительством Российской Федерации, а также с различными министерствами и ведомствами. Речь об этом шла в ходе интервью главы региона с изданием Daily Storm.

Михаил Ведерников привел в качестве примера чат с Министерством строительства и ЖКХ. «10 губернаторов написали, что мы считаем важным на что-то обратить внимание, министр отреагировал, и буквально через два дня мы видим постановление правительства, которое дает нам эти возможности. Я считаю, что это очень круто», - подчеркнул глава региона и добавил, что такая коммуникация позволяет двигаться в два раза быстрее и эффективнее.

Отдельно губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за внимание к проблемам региона.