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Общество

Псковский губернатор положительно оценил уровень взаимодействия региона с правительством РФ

3 сентября 2021 года, 13:12

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников положительно оценил уровень взаимодействия региона с правительством Российской Федерации, а также с различными министерствами и ведомствами. Речь об этом шла в ходе интервью главы региона с изданием Daily Storm.

Михаил Ведерников привел в качестве примера чат с Министерством строительства и ЖКХ. «10 губернаторов написали, что мы считаем важным на что-то обратить внимание, министр отреагировал, и буквально через два дня мы видим постановление правительства, которое дает нам эти возможности. Я считаю, что это очень круто», - подчеркнул глава региона и добавил, что такая коммуникация позволяет двигаться в два раза быстрее и эффективнее. 

Отдельно губернатор поблагодарил президента Владимира Путина за внимание к проблемам региона. 

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Комментарии

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Бабулечка
15:35 03.09.2021

Плохо, что губернаторы не считают проблемой нищенские пенсии размером с Прожиточный минимум пенсионера в регионах.Удобнее для них размазывать огромные средства по асфальту, даже там, где не требуется.

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