Михаил Ведерников: Я не планирую работать в Госдуме

«Я не планирую работать в Госдуме. Информация про переход - очевидный вброс», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Daily Storm.

Глава региона призвал относиться к такой информации спокойно – это часть политических процессов.

«У меня ещё много задач на посту губернатора, которые надо постараться реализовать до конца этого срока. А, если жители Псковской области поддержат, то пойду и на второй срок. Что делать понятно. Желание есть, силы тоже», - заключил Михаил Ведерников.