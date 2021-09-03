Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Михаил Ведерников: Я не планирую работать в Госдуме

3 сентября 2021 года, 12:56

«Я не планирую работать в Госдуме. Информация про переход - очевидный вброс», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью Daily Storm.

Михаил Ведерников: Я не планирую работать в Госдуме

Глава региона призвал относиться к такой информации спокойно – это часть политических процессов.

«У меня ещё много задач на посту губернатора, которые надо постараться реализовать до конца этого срока. А, если жители Псковской области поддержат, то пойду и на второй срок. Что делать понятно. Желание есть, силы тоже», - заключил Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В нескольких районах Псковской области отменены ограничительные меры по АЧС
Псковский губернатор: Региону нужны долгосрочные проекты
Ведерников о работе с Тихоном: Мы активно обсуждаем ситуацию в Псковской области
Псковский губернатор положительно оценил уровень взаимодействия региона с правительством РФ
В Псковской области оптимизировали коечный фонд для ковидбольных
Эксперты назвали главные события августа в Псковской области
90 заболевших и 201 выздоровевший добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки
Михаил Ведерников: Вакцины достаточно во всех районах
«Ростелеком» предлагает удобные варианты приобретения умной колонки «Капсула Мини»

Комментарии

Авторизация
No comments
«Лебединое озеро» и другие

Политика
19 августа 11:52

«Лебединое озеро» и другие

Как Псков встретил события августа 1991 года?
На связи

Политика
5 августа 23:28

На связи

Михаил Ведерников ответил на вопросы псковских журналистов
Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание

Политика / Выборы
18 июля 12:22

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Псковское областное Собрание