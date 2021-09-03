В Псковской области оптимизировали коечный фонд для ковидбольных. Как сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram, сейчас он составляет 530 мест.

Глава региона также отметил, что оптимизация возможна благодаря снижению динамики заболеваемости. В настоящий момент загрузка ковидкоек составляет менее 80%.

За минувшие сутки, 2 сентября, коронавируса выявили у 90 жителей Псковской области. При этом число выздоровевших больше в два раза: псковские медики выписали сразу 201 пациента, победившего СОVID-19. Всего с начала пандемии подтвердилось 47 тыс. 250 случаев заражения. Излечились от этого заболевания 40 тыс. 602 человека.