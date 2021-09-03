90 заболевших и 201 выздоровевший добавились в ковидстатистику Псковской области за сутки 2 сентября, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

В Великих Луках (всего 7 тыс. 648) выявили 16 ковидбольных, в Пскове (всего 16 тыс. 562) – 15, в Псковском районе (всего 3 тыс. 876) – 12. В Новосокольническом (всего 1 тыс. 253) и Великолукском (всего 1 тыс. 135) коронавирусом заразились по десять человек, в Опочецком (всего 1 тыс. 256) – девять, в Невельском (всего 1 тыс. 843) – восемь. По три случая СОVID-19 диагностировали в Порховском (всего 1 тыс. 431) и Себежском (всего 789) районах, по одному – в Куньинском (всего 442) и Усвятском (всего 305). В Плюсском райное (всего 820) заболели два местных жителя.

С начала пандемии COVID-19 в Псковской области подтвердилось 47 тыс. 250 случаев этого заболевания. Выздоровели 40 тыс. 602 человека, умерли – 685.