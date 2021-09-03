Михаил Ведерников: Вакцины достаточно во всех районах

«Вакцины достаточно во всех районах», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram и призвал записываться на прививку.

За минувшие сутки, 2 сентября, от коронавируса привились 2 тыс. 588 человек: 922 псковича получили первый компонент вакцины, 1 тыс. 405 – второй и еще 261 пациент - повторный.

Всего в Псковской области вакцинировались 174 тыс. 786 местных жителей. Из них 153 тыс. 670 полностью завершили процедуру. 933 человека уже прошли ревакцинацию.

«Пользуйтесь возможностью и записывайтесь на прививку. Осенью может быть ещё одна волна заболеваемости», - отметил глава региона.

По его данным, запас поступившей вакцины использован на 79,5%.