Михаил Ведерников: Вакцины достаточно во всех районах

«Вакцины достаточно во всех районах», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram и призвал записываться на прививку.
«Вакцины достаточно во всех районах», - сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram и призвал записываться на прививку.
За минувшие сутки, 2 сентября, от коронавируса привились 2 тыс. 588 человек: 922 псковича получили первый компонент вакцины, 1 тыс. 405 – второй и еще 261 пациент - повторный.
Всего в Псковской области вакцинировались 174 тыс. 786 местных жителей. Из них 153 тыс. 670 полностью завершили процедуру. 933 человека уже прошли ревакцинацию.
«Пользуйтесь возможностью и записывайтесь на прививку. Осенью может быть ещё одна волна заболеваемости», - отметил глава региона.
По его данным, запас поступившей вакцины использован на 79,5%.
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