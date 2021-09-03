Эксперты назвали главные события августа в Псковской области

В его подготовке участвовали представители общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналисты, представители научных и образовательных кругов региона.

На первое место эксперты поставили пресс-конференцию губернатора Михаила Ведерникова в медиацентре Псковского агентства информации. «Это признание возросшей эффективности работы Псковского агентства информации и, конечно, в регионе действительно появился современный медиацентра», - отметил один из псковских медиаменеджеров.

На второй строчке оказались визиты в Псковскую область помощника президента Максима Орешкина, секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака и министра культуры РФ Ольги Любимовой. Каждая встреча привела к разработкам заявок под федеральное финансирование или подтверждению финансирования под готовые проекты.

«Приезды федералов — это не визиты вежливости или протокольная необходимость шаркнуть ножкой в регионе, как до сих пор думают некоторые. Есть проект, есть супервайзер, он приезжает в субъект смотреть, насколько региональные власти адекватны в разработанных документах. Если все ок, то принимается решение. В этом смысле Ведерников работает с федералами довольно эффективно», - отметил один из специалистов.

Выделение средств на ремонт мостов Псковской области заняло третью строчку рейтинга. Более 400 млн рублей из федерального бюджета направят на реконструкцию четырех мостов, включая Троицкий в Пскове.

В пятёрку главных событий также попали новости об участии псковской спортсменки Александры Васильевой в Летних Паралимпийских играх в Токио и кадровая ротация в администрации Великих Лук. Главой администрации города назначен 33-летний Андрей Беляев.

Полный рейтинг, в который вошли 10 наиболее значимых событий региона, смотрите на сайте Псковского агентства информации.