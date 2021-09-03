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Общество

Дождливая и прохладная погода ожидается в Псковской области 3 сентября

3 сентября 2021 года, 09:53

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 3 сентября, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Кратковременные дожди прогнозируют днем повсеместно, а ночью местами. При этом ветер будет сначала западных направлений сильный порывистый, а потом – северный, умеренный.

Максимальная температура в этот день достигнет от 10 до 15 градусов тепла, минимальная – от 2 до 7 градусов.

В Пскове также пройдут кратковременные дожди. Температура днем будет от 12 до 14 градусов тепла, ночью – от 4 до 6 градусов.

В Великих Луках осадки прогнозируют днем, ночью будет преимущественно спокойно. Температура составит от 12 до 14 градусов тепла днем и от 3 до 5 градусов - ночью.

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