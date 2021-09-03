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Общество

«Псковская сводка» наступает на пятки ведущим Telegram-каналам региона

3 сентября 2021 года, 09:41

«Псковская сводка» наступает на пятки ведущим Telegram-каналам Псковской области. Соответствующие выводы можно сделать из обзора регионального сегмента Telegram по итогам августа.

Канал нарастил аудиторию сразу на 300 подписчиков и занял седьмую строчку в рейтинге. «Сейчас «Сводка» уже на седьмой позиции, обогнав многих долгожителей регионального Telegram-пространства, и такими темпами скоро обойдет и остальных», - сообщают авторы обзора.

«Псковская сводка» по-прежнему является лидером среди «ЧП-телег». 

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