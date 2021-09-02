Да года будет идти капитальный ремонт моста через Шелонь. Как сообщили в пресс-службе администрации Псковской области, работы планируется завершить к концу ноября 2023 года.

Мост находится в Дновском районе, он четырехпролетный, имеет две полосы движения с тротуарами по обеим сторонам. Длина ремонтируемого участка составит более 300 метров. На это потребуется более 300 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета, но с учетом федерального финансирования.

В рамках подготовительного этапа подрядчик разберет старое барьерное ограждение, отфрезерует асфальтобетонное покрытие на мосту и подходах к нему, расчистит территорию от лесонасаждений, проведет земляные работы.

Непосредственно капитальный ремонт предполагает обновление пяти опор моста (двух береговых и трех промежуточных). Строители уширят насадки опор и смонтируют дополнительные балки пролетного строения. Запланирован ремонт сколов и восстановление защитного слоя главных балок.

Мостовое полотно будет полностью обновлено: заменят гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие, покрытие тротуаров, выполнят устройство дренажа.