Псковский врач: Употребление витамина D опасно для детей

Прием витамина D стал новым веянием в самолечении. Однако, самовольное употребление витамина может повлечь за собой ряд опасных заболеваний у детей, сообщает «Комсомольская правда в Пскове» со ссылкой на детского врача травматолога-ортопеда Евгения Васильева.

«Советую не баловаться с витамином D, – подчеркнул Евгений Васильев. – У псковских родителей вошло в моду покупать для своих детей витамины, которые в народе называются «стимуляторами роста». Но, по природе, у растущего организма есть периоды скачков роста. Из-за приема витамина D в это время у ребенка может начаться бесконтрольный рост костей. Это повлечет за собой ряд опасных заболеваний».

Он также заметил, что витамин D опасен в естественном виде. От него кости начинают расти неестественно быстро, что приводет к болезненным ощущениям.

«У ребенка начинают перед сном болеть ноги. Кости растут очень быстро, а мышцы - нет. Так происходит «болезнь роста». Часто для решения этой проблемы родители дают ребенку «нурафенчик» и он засыпает», – рассказал травматолог-ортопед.

Гипервитаминоз, по его словам, гораздо хуже, чем авитаминоз. Родители часто совершают ошибку, уезжая с подростками на юг или занимаясь самолечением.

В связи с этим Евгений Васильев призывает обратиться за помощью: если ощущается нехватка витаминов терапевт назначит анализ крови и выяснит чего именно не хватает организму.