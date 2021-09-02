Псковичам рассказали, где проверить своих питомцев на COVID-19

Жители Псковской области могут проверить своих питомцев на COVID-19, заявила председатель комитета Псковской области по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 сентября.

Тесты животным делают в областной ветлаборатории на Металлистов, 29 в Пскове. «Мы готовы, у нас есть тесты», - сказала Вера Баданина и добавила, что процедура платная.

Также председатель профильного комитета рассказала, что животные не заражают человека. Однако могут сами заразиться от хозяина. Если подозрения на наличие COVID-19 у кошки или собаки подтвердятся, необходимо обратиться за помощью в ветклинику.

Ветврач-эпизоотолог Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Обломкова пояснила, что симптомами коронавируса у животного могут быть проблемы с дыханием, ЖКТ, повышенная температура, пневмония.

Специалист заверила, что в регионе ни одного случая отказа от питомцев из-за опасения человека заболеть коронавирусом не зафиксировано.