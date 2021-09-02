Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичам рассказали, где проверить своих питомцев на COVID-19

2 сентября 2021 года, 15:16

Жители Псковской области могут проверить своих питомцев на COVID-19, заявила председатель комитета Псковской области по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 сентября.

Тесты животным делают в областной ветлаборатории на Металлистов, 29 в Пскове. «Мы готовы, у нас есть тесты», - сказала Вера Баданина и добавила, что процедура платная.

Также председатель профильного комитета рассказала, что животные не заражают человека. Однако могут сами заразиться от хозяина. Если подозрения на наличие COVID-19 у кошки или собаки подтвердятся, необходимо обратиться за помощью в ветклинику.

Ветврач-эпизоотолог Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Обломкова пояснила, что симптомами коронавируса у животного могут быть проблемы с дыханием, ЖКТ, повышенная температура, пневмония. 

Специалист заверила, что в регионе ни одного случая отказа от питомцев из-за опасения человека заболеть коронавирусом не зафиксировано.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Елена Шмелёва предложила создать единую платформу для российских ученых
Ветеринар о выборе питомцев: Псковичи любят экзотику
Привиться от гриппа теперь можно в псковских торговых центрах
Псковичка с ДЦП рассказала, как добилась успехов в конном спорте
Портал Единого оператора газификации адаптирован для мобильных устройств
В Пскове возбудили уголовное дело по факту доставки в приют умирающих кошек
Более 2,3 тыс. жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки
92 заболевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки
До 15 градусов тепла и северный ветер прогнозируют в Псковской области 2 сентября

Комментарии

Авторизация
No comments
Сохранение духа

Общество / Образование
1 сентября 14:13

Сохранение духа

Православная гимназия Пскова останется православной

Жизнь на волоске

Общество / Здоровье
31 августа 16:23

Жизнь на волоске

Псковские врачи спасли пациента с тяжелой формой малярии
С поступлением!

Общество / Образование
30 августа 16:56

С поступлением!

Какие специальности выбирали абитуриенты ПскоГУ в этом году