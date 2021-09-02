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Общество / Образование

Елена Шмелёва предложила создать единую платформу для российских ученых

2 сентября 2021 года, 14:03

Руководитель «Сириуса» Елена Шмелёва предложила создать в России платформу для ученых, где они смогут использовать инфраструктуру различных институтов.

«Необходимо создать единую платформу, на которой молодой ученый, который по тем или иным техническим причинам не может реализовать свой исследовательский потенциал в своем институте, мог бы найти возможности в других. Изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой», - рассказала об инициативе Шмелёва.

По мнению руководителя Сириуса, каждая научная школа должна быть открыта и готова предоставить свою инфраструктуру тем ученым, которые помогают достичь национально значимых целей.

У учёных должна быть возможность изучить доступные лаборатории и кафедры, с которыми он мог бы взаимодействовать или воспользоваться их инфраструктурой. А в случае большого запроса такая интеграция могла бы происходить на конкурсной основе, но без бюрократических и политических ограничений.

Проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал поддерживает инициативу Елены Шмелёвой.

«Считаю, что создание единой платформы для молодых учёных, о которой говорит Елена Шмелёва, сейчас очень актуально. Платформа даст доступ учёным и аспирантам к ресурсам лабораторий в других регионах и возможность реализовать самые разные проекты. Важно распространить опыт центра «Сириус» и на другие образовательные учреждения страны. ПсковГУ поддерживает создание единой платформы. Уже сейчас идет финансирование деятельности наших молодых исследователей. Мы готовы и дальше продолжать работу в этом направлении - выделять гранты, предоставлять свою инфраструктуру и всячески поддерживать учёных в их исследованиях и разработках», - подчеркнул проректор.

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