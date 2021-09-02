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Общество

Ветеринар о выборе питомцев: Псковичи любят экзотику

2 сентября 2021 года, 13:45

Каких питомцев выбирают себе жители Псковской области, рассказала ветврач-эпизоотолог Псковской городской станции по борьбе с болезнями животных Ирина Обломкова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 сентября.

Ветеринар о выборе питомцев: Псковичи любят экзотику

Псковичи, по ее словам, любят «экзотику». Однако, это не всегда осознанный выбор.

«Ну, кошки и собаки. Енотами, лисами уже никого не удивишь. Африканские ежи, каракалы. Надо понимать, что это дикое животное, приручить его не так просто, особое содержание требуется. Не всегда осознанно их заводят, из-за этого бывают беды со здоровьем», - подчеркнула спикер.

Ветврач призвала подумать, прежде чем заводить себе домашнее животное: нужно понимать, готов ли хозяин ухаживать за питомцем до конца его дней. Самыми ответственными в этом плане являются владельцы собак, заключила Ирина Обломкова. 

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