Привиться от гриппа теперь можно в псковских торговых центрах

Теперь в пунктах вакцинации, которые открыты в псковских торговых центрах, можно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Прививочная компания против гриппа стартовала в регионе 1 сентября. Сделать прививку от этого заболевания можно также в поликлиниках по месту прописки.

Вакцина является сезонной и создается с учетом миграции и пейзажа вируса, который будет в этом году. От гриппа применяется только одна доза. Однако, ставить её одновременно с препаратами от COVID-19 нельзя.

Псковские медики рекомендуют завершить курс вакцинации от коронавируса, подождать месяц и после этого привиться от гриппа.