Псковичка с ДЦП рассказала, как добилась успехов в конном спорте

Одной из самых успешных спортсменок сборной команды по адаптивному конному спорту в Псковской области является 20-летняя Ангелина Львова, сообщает Псковское агентство информации.

У девушки детский церебральный паралич, поэтому в 2,5 года она начала заниматься иппотерапией. «Мама узнала об иппотерапии и привела меня сюда. Было очень интересно и весело», - рассказала девушка и добавила, что занятия постепенно переросли в подготовку к соревнованиям.

Так Ангелина попала на фестиваль «Золотая осень», который проводится в Московской области для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Эти соревнования были первые, тем не менее, девушка заняла второе место.

«Я волновалась, потому что первый раз выступала и была незнакомая лошадь. Но когда ты на пьедестале на таком крупном фестивале — ощущения классные», - отметила она.