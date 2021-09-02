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Политика

Псковичка с ДЦП рассказала, как добилась успехов в конном спорте

2 сентября 2021 года, 12:56

Одной из самых успешных спортсменок сборной команды по адаптивному конному спорту в Псковской области является 20-летняя Ангелина Львова, сообщает Псковское агентство информации.

Псковичка с ДЦП рассказала, как добилась успехов в конном спорте

Фото Псковского агентства информации

У девушки детский церебральный паралич, поэтому в 2,5 года она начала заниматься иппотерапией. «Мама узнала об иппотерапии и привела меня сюда. Было очень интересно и весело», - рассказала девушка и добавила, что занятия постепенно переросли в подготовку к соревнованиям.

Так Ангелина попала на фестиваль «Золотая осень», который проводится в Московской области для социальной адаптации людей с ограниченными возможностями. Эти соревнования были первые, тем не менее, девушка заняла второе место.

«Я волновалась, потому что первый раз выступала и была незнакомая лошадь. Но когда ты на пьедестале на таком крупном фестивале — ощущения классные», - отметила она.

Псковичка с ДЦП рассказала, как добилась успехов в конном спорте

Фото Псковского агентства информации

Ангелина Львова мечтает о звании мастера спорта международного класса и о паралимпиаде. «Вероятность есть. Для колясочников самый легкий уровень — первый. Там все элементы выполняются на шагу или на свободном шагу. Свободный шаг — это когда ослаблен повод и лошадь идет шире», - пояснила Ангелина.

Всадников обучают в конноспортивном клубе «Родина». Только здесь в Псковской области можно пройти курс иппотерапии, а после — войти в адаптивный конный спорт.

Что такое иппотерапия, как она проходит и чем помогает особенным детям читайте в статье «Страшно, а медаль хочется» на сайте Псковского агентства информации. 

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