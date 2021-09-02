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Происшествия

В Пскове возбудили уголовное дело по факту доставки в приют умирающих кошек

2 сентября 2021 года, 11:23

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту доставки в зооприют «Лесопилка» 14-ти умирающих кошек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове возбудили уголовное дело по факту доставки в приют умирающих кошек

Инцидент произошел в июле, в период аномальной жары. В псковский приют привезли 14 кошек, завернутых в мешках из-под сахара и спрятанных в багажнике. Когда зоозащитники вскрыли пакеты, оказалось, что 14 животных находятся в критическом состоянии из-за удушья, а один кот уже умер.

Зоозащитники обратились в полицию и началась проверка. По её результатам в отделе полиции №2 по городу Пскову возбуждено уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

В настоящее время идет расследование: полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и лицо, причастное к совершению преступления.

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