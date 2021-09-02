Более 2,3 тыс. жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

За сутки 1 сентября от коронавируса привились 2 тыс. 336 жителей Псковской области: 876 человек сделали первую прививку, 1 тыс. 413 – вторую и 47 – ревакцинировались. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
За сутки 1 сентября от коронавируса привились 2 тыс. 336 жителей Псковской области: 876 человек сделали первую прививку, 1 тыс. 413 – вторую и 47 – ревакцинировались. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.
В настоящий момент от этого заболевания вакцинировались 173 тыс. 864 пациента. Из них 152 тыс. 265 полностью завершили процедуру, 672 – уже сделали повторную прививку.
«Вакцинируйтесь и соблюдайте все меры предосторожности!» - заключил глава региона.
Запасы поступившей вакцины израсходованы в псковской области на 79,1%.