Более 2,3 тыс. жителей Псковской области привились от коронавируса за сутки

За сутки 1 сентября от коронавируса привились 2 тыс. 336 жителей Псковской области: 876 человек сделали первую прививку, 1 тыс. 413 – вторую и 47 – ревакцинировались. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Instagram-аккаунте.