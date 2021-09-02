92 заболевших добавилось в ковидстатистику Псковской области за сутки 1 сентября, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Новый учебный год начался очно, и мы должны вместе сделать всё необходимое, чтобы сохранить этот формат», - подчеркнул глава региона.

В Пскове (всего 16 тыс. 547), по его данным, выявили 12 случаев СOVID-19, в Великих Луках (всего 7 тыс. 632) – 19, в Псковском районе (всего 3 тыс. 864) – восемь. По семь человек заразились этим вирусом в Порховском (всего 1 тыс. 428), Новосокольническом (всего 1 тыс. 243) и Плюсском (всего 818) районах, по шесть – в Невельском (всего 1 тыс. 835) и Стругокрасненском (всего 576), по пять – в Островском (всего 2 тыс. 191) и Дедовичском (всего 1 тыс. 79). По три ковидбольных зафиксировали в Печорском (всего 843) и Новоржевском (всего 665) районах, два – в Опочецком (всего 1 тыс. 247), Великолукском (всего 1 тыс. 125), Гдовском (всего 768) и Бежаницком (всего 495). В Себежском (всего 786) районе диагностировали четыре случая коронавируса, в Пустошкинском (всего 475) – один.

С начала пандемии подтвердилось 47 тыс. 160 случаев заражения СOVID-19. Выздоровели от этого заболевания 40 тыс. 401, в том числе 35 – за минувшие сутки.

Скончались от коронавируса 684 жителя Псковской области.