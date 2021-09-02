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Общество

До 15 градусов тепла и северный ветер прогнозируют в Псковской области 2 сентября

2 сентября 2021 года, 09:30

2 сентября в Псковской области прогнозируют облачную с прояснениями погоду, сообщает официальный Telegram-канал региона со ссылкой на данные Псковского гидрометцентра.

Местами в этот день пройдут кратковременные дожди. Ночью осадки ожидаются везде, кроме юга области. Ветер будет северных направлений с переходом к западным, умеренный. Утром в отдельных районах возможно усиление порывов. Максимальная температура днем составит от 10 до 15 градусов тепла, минимальная ночью – от 4 до 9 градусов.

В Пскове, по прогнозам синоптиков, ожидаются кратковременные дожди днем и дожди – ночью. Температура в городе поднимется до 13-15 градусов тепла. Ночью будет от 7 до 9 градусов.

В Великих Луках также пройдут кратковременные дожди, однако к ночи они закончатся. Температура днем – от 12 до 14 градусов тепла, ночью – от 4 до 6 градусов.

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