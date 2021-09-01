В Пскове провели общественную приемку стадиона «Машиностроитель»

Общественная приемка стадиона «Машиностроитель» в Пскове прошла 1 сентября. Как передает Псковское агентство информации, в мероприятии приняли участие более 20 представителей спортивных организаций, школ и секций. Они осмотрели беговые дорожки, газонное покрытие поля, обе трибуны и подтрибунные помещения.

Директор спортивного объекта Ольга Черкасова рассказала, что на территории комплекса будет предусмотрено кафе и гостиница на 23 места. Трибуны стадиона, в свою очередь, смогут вместить до 4 тыс. 222 зрителя. Возле трехэтажной трибуны предусмотрен лифт для маломобильных людей. Внизу оборудованы раздевалки для футболистов и гимнастов с душевыми и туалетами.

Второй этаж оснащен тренажерными залами — аэробной и силовой направленности. Здесь также будут фойе с мебелью, раздевалки, тренерская. В последняя имеет собственную лестницу, которая ведет на первый этаж. На третьем этаже расположился зал для аэробики. «Думаю, тут также можно будет заниматься и дзюдо, и тхэквондо», - отметила Ольга Черкасова.

Легкоатлетический манеж имеет пять дорожек с удобным покрытием и необходимый инвентарь. Его длина - 114 метров.

В малой трибуне организованы раздевалки, душевые, туалеты и два зала —для фехтования и для велоспорта.