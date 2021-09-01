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Спорт / Арена

В Пскове провели общественную приемку стадиона «Машиностроитель»

1 сентября 2021 года, 20:57

Общественная приемка стадиона «Машиностроитель» в Пскове прошла 1 сентября. Как передает Псковское агентство информации, в мероприятии приняли участие более 20 представителей спортивных организаций, школ и секций. Они осмотрели беговые дорожки, газонное покрытие поля, обе трибуны и подтрибунные помещения. 

В Пскове провели общественную приемку стадиона «Машиностроитель»

Фото Андрея Степанова

Директор спортивного объекта Ольга Черкасова рассказала, что на территории комплекса будет предусмотрено кафе и гостиница на 23 места. Трибуны стадиона, в свою очередь, смогут вместить до 4 тыс. 222 зрителя. Возле трехэтажной трибуны предусмотрен лифт для маломобильных людей. Внизу оборудованы раздевалки для футболистов и гимнастов с душевыми и туалетами.

Второй этаж оснащен тренажерными залами — аэробной и силовой направленности. Здесь также будут фойе с мебелью, раздевалки, тренерская. В последняя имеет собственную лестницу, которая ведет на первый этаж. На третьем этаже расположился зал для аэробики. «Думаю, тут также можно будет заниматься и дзюдо, и тхэквондо», - отметила Ольга Черкасова.

Легкоатлетический манеж имеет пять дорожек с удобным покрытием и необходимый инвентарь. Его длина - 114 метров.

В малой трибуне организованы раздевалки, душевые, туалеты и два зала —для фехтования и для велоспорта.

В Пскове провели общественную приемку стадиона «Машиностроитель»

Фото Андрея Степанова

Псковский футболист и тренер Андрей Аленичев отметил, что именно на таком стадионе он начинал играть в футбол в 90-е годы. «Прошло 30 лет, наконец-то дождались такого прекрасного стадиона. Замечательное поле, освещение, инвентарь. Для футбола и практически для всех видов спорта созданы условия», - добавил тренер.

Директор спортивной школы олимпийского резерва «Надежда» Сергей Кравченко заметил, что учреждение было без стадиона много лет, однако спортсменам удалось достигнуть больших успехов на Северо-Западе, в сборной страны и на чемпионате мира.

«Стадион «Машиностроитель» станет большим подспорьем в развитии спорта и новых видов спорта. Велосипедисты много лет не имели своей базы, но теперь здесь есть 20 велосипедов, 10 из которых — карбоновые, - отметил Кравченко. — Это один из лучших стадионов на Северо-Западе и самый лучший стадион в Пскове, некое спортивное ядро для легкоатлетов».

В Пскове провели общественную приемку стадиона «Машиностроитель»

Фото Андрея Степанова

«Для города этот стадион — перспектива на ближайшие лет 70, все сделано по стандартам, есть хорошая база. Впервые за 50 лет появился зал для фехтовальщиков. Уверен, что это даст второе дыхание для многих видов спорта, и мы добьемся высоких результатов», - подчеркнул глава спорткомитета города Александр Гаврилов Гаврилов и добавил, что спортивное сооружение позволяет заниматься также и паралимпийцам.

Все участники общественной приемке остались довольны и поставили стадиону оценку «5+». 

Ремонт стадиона начался в 2018 году. В рамках первого этапа были запланированы перестройка большой и малой трибун, замена травяного покрытия, строительство входной группы, установка современного освещения. В настоящий момент первая очередь реконструкции завершена. Церемонию открытия стадиона решено проводить при участии федеральных политиков, способствующих реконструкции стадиона. 

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