ФОКОТ планируется построить на территории школы №20 в Пскове

Многофункциональный спортивный комплекс будет включать в себя футбольное поле 60 на 30 метров, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки на 200 метров и дорожку с ямой для прыжков.

Также на стадионе разместятся уличные тренажеры и трибуна для болельщиков, туалет, система освещения и видеонаблюдения.

Часть оборудования для ФОКОТа уже поступила в муниципалитет при содействии партии «Единая Россия».