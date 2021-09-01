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Общество

ФОКОТ планируется построить на территории школы №20 в Пскове

1 сентября 2021 года, 20:35

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа планируется построить на территории школы №20 в Пскове, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации города.

ФОКОТ планируется построить на территории школы №20 в Пскове

ФОКОТ планируется построить на территории школы №20 в Пскове

Многофункциональный спортивный комплекс будет включать в себя футбольное поле 60 на 30 метров, волейбольную и баскетбольную площадки, беговые дорожки на 200 метров и дорожку с ямой для прыжков.

Также на стадионе разместятся уличные тренажеры и трибуна для болельщиков, туалет, система освещения и видеонаблюдения.

Часть оборудования для ФОКОТа уже поступила в муниципалитет при содействии партии «Единая Россия». 

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