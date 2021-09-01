Четыре километра береговой линии очистили в Псковской области за август

За август добровольцы очистили от мусора четыре километра береговой линии водоемов в восьми муниципалитетах Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятия реализуются в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России».

В экологических субботниках приняли участие более 60 человек, в том числе волонтеры, представители образовательных учреждений и районных администраций. Они очистили прибрежные полосы от пластиковых бутылок, пакетов, банок и других отходов.

В 2021 году всероссийская акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».