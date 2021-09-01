Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Экология

Четыре километра береговой линии очистили в Псковской области за август

1 сентября 2021 года, 17:58

За август добровольцы очистили от мусора четыре километра береговой линии водоемов в восьми муниципалитетах Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, мероприятия реализуются в рамках ежегодной всероссийской акции «Вода России».

В экологических субботниках приняли участие более 60 человек, в том числе волонтеры, представители образовательных учреждений и районных администраций. Они очистили прибрежные полосы от пластиковых бутылок, пакетов, банок и других отходов. 

В 2021 году всероссийская акция «Вода России» проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Около 2,7 тыс. человек поступили на первый курс ПсковГУ
Эксперты ПАИ выяснили, сколько псковичи потратили на сборы детей в школу
В Псковской области готовятся изменить методику расчета стоимости квадратного метра жилья
«Сферум» запускает онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей
Новую школу на улице Юбилейной в Пскове возведут до декабря 2022 года
Ещё три тысячи доз вакцины от коронавируса пришли в Псковскую область
82-ую годовщину со дня образования празднует псковская десантно-штурмовая дивизия
Галина Невалённая: Коронавирус всё чаще маскируется под острые респираторные заболевания
В Псковской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Комментарии

Авторизация
No comments
Сохранение духа

Общество / Образование
1 сентября 14:13

Сохранение духа

Православная гимназия Пскова останется православной

Жизнь на волоске

Общество / Здоровье
31 августа 16:23

Жизнь на волоске

Псковские врачи спасли пациента с тяжелой формой малярии
С поступлением!

Общество / Образование
30 августа 16:56

С поступлением!

Какие специальности выбирали абитуриенты ПскоГУ в этом году