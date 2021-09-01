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Общество

Эксперты ПАИ выяснили, сколько псковичи потратили на сборы детей в школу

1 сентября 2021 года, 16:57

В среднем, на сбор ребёнка в школу псковичи потратили порядка 20 тысяч рублей. Об этом Псковское агентство информации сообщает в новой статье «Снова в школу: Самое главное о начале нового учебного года в Псковской области».

Эксперты ПАИ выяснили, сколько псковичи потратили на сборы детей в школу

Значительная часть средств, по мнению экспертов, ушла на рюкзак или сумку, школьную и спортивную форму, уличную обувь, кроссовки и сменку, пару рубашек и колготки. Из канцтоваров родители приобретали пеналы, тетради, ручки, карандаши, точилки, ластики и линейки. 

Наиболее экономным удалось уложиться в 10 тысяч рублей. Как раз эту сумму государство выделило на сборы школьников. 

Больше всего пришлось потратить родителям первоклассников – около 25 тысяч рублей. В эту сумму входит, в том числе, организация рабочего места - пять тысяч рублей. 

О других событиях начала учебного года читайте на сайте Псковского агентства информации. Журналисты затронули тему поддержки учителям и российским семьям в преддверии 1 сентября, выяснили как начался учебный год в условиях коронавирусных ограничений и сколько школ появятся в регионе в ближайшее время.

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