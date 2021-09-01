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Недвижимость / Рынок

В Псковской области готовятся изменить методику расчета стоимости квадратного метра жилья

1 сентября 2021 года, 16:47

В Псковской области готовятся изменить методику расчета стоимости квадратного метра жилья, заявил «АиФ-Псков» председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

По его словам, комитет может ввести в формулу «дополнительные коэффициенты, чтобы рыночная ситуация отражалась более динамично». «В Пскове в центре дорогие квартиры, а на окраинах цена квадратного метра - 45 тысяч. Вот мы и смотрим, как бы нам сделать, чтобы были более объективные данные, чтобы мы могли точнее распределять деньги среди муниципалитетов», - рассказал Сергей Грахов.

Отметим, что Минстрой объявил об изменении методики определения стоимости квадратного метра жилья, чтобы снизить разницу между нормативом и рыночной ценой. Подробности — в публикации «АиФ-Псков» «Метр с кепкой. Поможет ли Пскову новая методика Минстроя?» 

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