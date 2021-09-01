Новую школу на улице Юбилейной в Пскове возведут до декабря 2022 года

Школа на 825 мест возводится в рамках национального проекта «Образование».

Борис Елкин отметил высокие темпы строительства: закладной камень был установлен 5 июля, сейчас завершаются работы по монтажу первого этажа, а до конца года планируется полностью завершить возведение основных конструкций здания.

В ходе выезда руководитель администрации города проконтролировал качество промывки колес строительной техники. Он подчеркнул, что от псковичей поступает большое количество жалоб по поводу грязи, которая со строительной площадки попадает на улицу Юбилейную.

Также Борис Елкин напомнил подрядчику о соблюдении закона о тишине.