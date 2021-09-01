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Общество

Новую школу на улице Юбилейной в Пскове возведут до декабря 2022 года

1 сентября 2021 года, 16:34

Новую школу на улице Юбилейной в Пскове возведут до декабря 2022 года. Речь об этом шла в ходе визита исполняющего полномочия главы администрации города Бориса Елкина на строительную площадку, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе городской администрации.

Новую школу на улице Юбилейной в Пскове возведут до декабря 2022 года

Фото пресс-службы администрации Пскова
Новую школу на улице Юбилейной в Пскове возведут до декабря 2022 года

Фото пресс-службы администрации Пскова

Школа на 825 мест возводится в рамках национального проекта «Образование». 

Борис Елкин отметил высокие темпы строительства: закладной камень был установлен 5 июля, сейчас завершаются работы по монтажу первого этажа, а до конца года планируется полностью завершить возведение основных конструкций здания.  

В ходе выезда руководитель администрации города проконтролировал качество промывки колес строительной техники. Он подчеркнул, что от псковичей поступает большое количество жалоб по поводу грязи, которая со строительной площадки попадает на улицу Юбилейную.

Также Борис Елкин напомнил подрядчику о соблюдении закона о тишине.

Новую школу на улице Юбилейной в Пскове возведут до декабря 2022 года

Фото пресс-службы администрации Пскова

После участники рабочего выезда посетили строительную площадку детского сада на 120 мест. Возведение этого учреждения началось в этом году в рамках национального проекта «Демография». 

Работы ведутся в соответствии с графиком: в настоящее время подрядчик проводит внутренние отделочные работы и благоустройство территории.

Сдать детский сад планируется в декабре 2021 года.

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