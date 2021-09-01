Ещё три тысячи доз вакцины от коронавируса пришли в Псковскую область

Ещё три тысячи доз вакцины от коронавируса «СпутникV» пришли в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

«До потенциальной новой волны у вас ещё есть время привиться – записывайтесь», - призвал глава региона.