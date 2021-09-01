Ещё три тысячи доз вакцины от коронавируса пришли в Псковскую область

Ещё три тысячи доз вакцины от коронавируса «СпутникV» пришли в Псковскую область, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
«До потенциальной новой волны у вас ещё есть время привиться – записывайтесь», - призвал глава региона.
В настоящий момент от COVID-19 вакцинировано 172 тыс. 988 человек. Из них 150 тыс. 852 уже завершили процедуру, а 625 человек – ревакцинировались.
За минувшие сутки, 31 августа, привились 2 тыс. 438 человек: 738 псковичей получили первый препарат вакцины и 1 тыс. 700 – второй. Ещё 55 пациентов привились от коронавируса повторно.
Запас поступившей вакцины израсходован в Псковской области на 80,5%.