82-ую годовщину со дня образования празднует псковская десантно-штурмовая дивизия

1 сентября 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия празднует 82-ую годовщину со дня образования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

В торжественных мероприятиях приняли участие официальные лица органов власти, командование и личный состав, ветераны военной службы. От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к личному составу обратился вице-губернатор Василий Осипов. «В летопись десантного братства внесены славные победы в годы Великой Отечественной войны и успешные спецоперации в наше время. История нашей дивизии — это не только подвиги и победы, но и тяжелые потери. Мы помним и чтим светлую память всех воинов, погибших при исполнении служебного долга, отдавших свою жизнь во имя мира и благополучия граждан нашей страны. Сегодня 76-я дивизия — это гордость Псковской области и всей России», - отметил глава региона.

Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин в свою очередь рассказал, что в этот день, 1 сентября, в составе соединения появилась и приступила к выполнению возложенных на нее задач полноценная воинская часть — 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк. «Мощь соединения растет. Основная часть личного состава сейчас находится на учениях, выполняя учебно-боевые задачи. С нами в строю находятся и ветераны, которые ковали честь дивизии. Славное имя дивизии во многом заслуга предшествующих поколений», — заметил командир дивизии.