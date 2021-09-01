82-ую годовщину со дня образования празднует псковская десантно-штурмовая дивизия

1 сентября 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия празднует 82-ую годовщину со дня образования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
1 сентября 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия празднует 82-ую годовщину со дня образования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.
В торжественных мероприятиях приняли участие официальные лица органов власти, командование и личный состав, ветераны военной службы. От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к личному составу обратился вице-губернатор Василий Осипов.
«В летопись десантного братства внесены славные победы в годы Великой Отечественной войны и успешные спецоперации в наше время. История нашей дивизии — это не только подвиги и победы, но и тяжелые потери. Мы помним и чтим светлую память всех воинов, погибших при исполнении служебного долга, отдавших свою жизнь во имя мира и благополучия граждан нашей страны. Сегодня 76-я дивизия — это гордость Псковской области и всей России», - отметил глава региона.
Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин в свою очередь рассказал, что в этот день, 1 сентября, в составе соединения появилась и приступила к выполнению возложенных на нее задач полноценная воинская часть — 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк.
«Мощь соединения растет. Основная часть личного состава сейчас находится на учениях, выполняя учебно-боевые задачи. С нами в строю находятся и ветераны, которые ковали честь дивизии. Славное имя дивизии во многом заслуга предшествующих поколений», — заметил командир дивизии.
В рамках мероприятия военнослужащим были вручены государственные и региональные награды за успехи в боевой подготовке и высокий профессионализм.
76-ая гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия сформирована 1 сентября 1939 года. Ее бойцы участвовали в Великой Отечественной войне, а также сдерживании конфликтов в различных «горячих точках».
В дивизии 50 Героев Советского Союза, 37 Героев Российской Федерации и более 4,5 тысяч военнослужащих, удостоеных государственных наград.