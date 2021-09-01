Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

82-ую годовщину со дня образования празднует псковская десантно-штурмовая дивизия

1 сентября 2021 года, 13:46

1 сентября 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия празднует 82-ую годовщину со дня образования, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

82-ую годовщину со дня образования празднует псковская десантно-штурмовая дивизия

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В торжественных мероприятиях приняли участие официальные лица органов власти, командование и личный состав, ветераны военной службы. От лица губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к личному составу обратился вице-губернатор Василий Осипов.

«В летопись десантного братства внесены славные победы в годы Великой Отечественной войны и успешные спецоперации в наше время. История нашей дивизии — это не только подвиги и победы, но и тяжелые потери. Мы помним и чтим светлую память всех воинов, погибших при исполнении служебного долга, отдавших свою жизнь во имя мира и благополучия граждан нашей страны. Сегодня 76-я дивизия — это гордость Псковской области и всей России», - отметил глава региона.

82-ую годовщину со дня образования празднует псковская десантно-штурмовая дивизия

Фото пресс-службы администрации Псковской области

Командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин в свою очередь рассказал, что в этот день, 1 сентября, в составе соединения появилась и приступила к выполнению возложенных на нее задач полноценная воинская часть — 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк.

«Мощь соединения растет. Основная часть личного состава сейчас находится на учениях, выполняя учебно-боевые задачи. С нами в строю находятся и ветераны, которые ковали честь дивизии. Славное имя дивизии во многом заслуга предшествующих поколений», — заметил командир дивизии.

82-ую годовщину со дня образования празднует псковская десантно-штурмовая дивизия

Фото пресс-службы администрации Псковской области

В рамках мероприятия военнослужащим были вручены государственные и региональные награды за успехи в боевой подготовке и высокий профессионализм.

76-ая гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознаменная ордена Суворова дивизия сформирована 1 сентября 1939 года. Ее бойцы участвовали в Великой Отечественной войне, а также сдерживании конфликтов в различных «горячих точках».

В дивизии 50 Героев Советского Союза, 37 Героев Российской Федерации и более 4,5 тысяч военнослужащих, удостоеных государственных наград.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Четыре километра береговой линии очистили в Псковской области за август
Около 2,7 тыс. человек поступили на первый курс ПсковГУ
Эксперты ПАИ выяснили, сколько псковичи потратили на сборы детей в школу
В Псковской области готовятся изменить методику расчета стоимости квадратного метра жилья
«Сферум» запускает онлайн-трансляции с возможностью подключения до 10 тысяч зрителей
Новую школу на улице Юбилейной в Пскове возведут до декабря 2022 года
Ещё три тысячи доз вакцины от коронавируса пришли в Псковскую область
Галина Невалённая: Коронавирус всё чаще маскируется под острые респираторные заболевания
В Псковской области стартовала прививочная кампания против гриппа

Комментарии

Авторизация
No comments
Сохранение духа

Общество / Образование
1 сентября 14:13

Сохранение духа

Православная гимназия Пскова останется православной

Жизнь на волоске

Общество / Здоровье
31 августа 16:23

Жизнь на волоске

Псковские врачи спасли пациента с тяжелой формой малярии
С поступлением!

Общество / Образование
30 августа 16:56

С поступлением!

Какие специальности выбирали абитуриенты ПскоГУ в этом году