Галина Невалённая: Коронавирус всё чаще маскируется под острые респираторные заболевания

Коронавирус всё чаще маскируется под острые респираторные заболевания, заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 1 сентября.

«Сейчас корона маскируется под ОРЗ, поэтому у пациентов любого возраста мы берем мазки, чтобы точно определить: это грипп, коронавирус или ОРЗ», - отметила Галина Невалённая.

Симптомами гриппа, по ее словам, являются чувство разбитости, болезненность при движении глаз, слабость, высокая температуры, насморк, который проявляется не сразу.

При коронавирусе меняется дыхание, подчеркнула Галина Невалённая и добавила, что ковидбольные имеют характерный кашель, небольшую слабость и насморк.

«Коварность заключается в том, что если вирус не встречает сопротивления организма, если иммунитет не сражается, тогда почти моментально развивается пневмония и дыхательная недостаточность, присоединяется головная боль. В итоге коронавирус приводит к образованию тромбов и закупорке сосудов. Но начинается все как обычное ОРЗ», - предупредила Невалённая.