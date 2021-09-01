85 новых случаев СОVID-19 при 189 выздоровевших выявили в Псковской области за сутки 31 августа, сообщает официальный Telegram-канал.

Больше всего инфицированных – 29 человек – добавилось в Пскове (всего 16 тыс. 535). В Великих Луках (всего 7 тыс. 622) коронавирусом заразились 16 местных жителей, в Опочецком районе (всего 1 тыс. 245) – 10, а в Невельском (всего 1 тыс. 829) – девять.

Шесть ковидбольных зафиксировали в Пустошкинском районе (всего 474), пять – в Красногородском (всего 423), три – в Себежском (всего 782) и два – в Новосокольническом (всего 1 тыс. 236). Всего по одному случаю СОVID-19 диагностировали в Печорском (всего 840), Пушкиногорском (всего 573), Стругокрасненском (всего 570), Палкинском (всего 490) и Локнянском (всего 331) районах.

С начала пандемии подтвердилось 47 тыс. 68 случаев СОVID-19. Полностью излечились от этого заболевания 40 тыс. 366 жителей Псковской области, умерли – 685.